بوتين يكشف عن استهداف المخابرات الأمريكية لأشخاص مقربين منه

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تورط المخابرات الأمريكية في إجراء تحقيقات انتقامية تستهدف الأشخاص المقربين منه.





وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي، إنه قرأ التحقيق الذي وُصف فيه، كيريل شمالوف، بأنه "صهره السابق"، موضحًا أن شراء كيريل لأسهم شركة "سيبور" للبتروكيماويات، مقابل 100 دولار كان ضمن برنامج حوافز للإدارة العليا، وفقًا لصحيفة "آر.بي.كي" الروسية.





وأضاف: "لا يمكن قراءة المحتوى المتعلق بالأشخاص المقربين مني. لقد بحثت فيه بالطبع لكن هناك روايات لم أكمل قراءتها حتى النهاية.. في كل مكان يكتبون صهر الرئيس صهر الرئيس".





وتابع: "من وكيف حصل على أسهم تلك الشركة. يبدو أن الشركة نشرت بياناتها في هذا الخصوص. أتضح أن هناك برامج تحفيزية للإدارة العليا وأن السيد شمالوف مثل غيره من الإدارة العليا حصل على نفس الحقوق. هناك برامج أخرى لمستوى مختلف من الإدارة حصلوا عليها وفقًا لقواعد مختلفة.. لا يوجد شيء غريب هنا".





واعتبر بوتين أن كل تلك التحقيقات من إعداد المخابرات الأمريكية ووصفها بـ "الانتقامية".





ويقصد بوتين مقالًا نشر على صحيفة "فاجني إستوري" الروسية حول رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة شركة "سيبور" للبتروكيماويات، كيريل شمالوف، والذي ذكرت فيه أن شمالوف استحوذ على حصة 3.8% من شركة سيبور عام 2013 ودفع حوالي 100 دولار للسهم.