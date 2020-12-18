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رياضة

تحول في النتائج.. مدير الجبلاية يكشف تفاصيل مثيرة وراء إلغاء مباراة منتخب الشباب

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:36 م
وليد العطار
وليد العطار
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عبدالله هشام
أكد وليد العطار المدير التنفيذي لإتحاد كرة القدم، أن سكرتير عام الاتحاد الافريقي في مصر أخبره بإقامة مباراة شباب الفراعنة أمام تونس في الموعد المحدد اليوم. 

وأضاف العطار في تصريحات تليفزيونية: تأخرت نتائج مسحات بعض اللاعبين وخصوصا المسحة الأخيرة للاعبين الجدد الذين انضموا للمعسكر ووصلت مساء أمس الخميس وعليه تم إرسال شكوى عبر البريد الالكتروني للإتحاد الافريقي. 

وأكمل: عينة اثنين من اللاعبين كانت سلبية ثم تحولت لإيجابية وهما أحمد نبيل وحمزة علاء وقومنا بإعادة إجراء المسحات في نفس معمل التحاليل ولكن بدون تواجد مسؤول من الكاف وجاءت العينة سلبية وتم تقديمها الي اللجنة الطبية ولم يصل لنا رد علي موقفنا من المشاركة في البطولة. 

وأوضح: تم تقسيم عينات منتخب مصر علي معملين وتم إبلاغ الاتحاد الافريقي بهذا الأمر. 

واختتم عن موقف المنتخب من البطولة: سيتم التواصل مع جمال محمد علي رئيس البعثة لمعرفة طريقة الاحتجاج وفق لائحة البطولة.
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