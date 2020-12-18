ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصدفة تغير حياة أمير المصري وتحوله من طفل خجول لنجم عالمي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:33 م
امير المصري
امير المصري
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الممثل الشاب أمير المصري، بطل فيلم ليمبو، إنه شارك في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة مع النجم محمد هنيدي وقت إن كان عمره 18 عاما؛ لافتا أنه ترك مصر وذهب للبحث عن فرص في السينما العالمية إلى أن جسد فيلم ليمبو الذي يحكي عن اللاجئين. 

أوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي» وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أمير المصري أنه من مواليد شارع البحر الأعظم لكنه في الأصل من شبرا؛ لافتا أنه في الصغر كان خجولا للغاية قبل أن يحب مهنة التمثيل واحترافه في الأعمال الفنية.

وأكد أمير، أن تجربة من الفنان محمد هنيدي استفاد منها جدا خاصة أنه كان يساعده في التمثيل؛ قائلا: «أستاذ هنيدي بيدعم الممثل اللي قدامه وكان يساعدني».

وحكي أمير، عن مساعدة النجم الراحل عمر الشريف حيث أعطاه فرصة أن يحضر عرضا خاصا لفيلم حسن ومرقص والذي قابل وقتها المؤلف يوسف معاطي وبالصدفة عرض عليه دور في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة وبدأ حياته الفنية من وقتها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إشادات نقدية بأداء أمير المصري في فيلم LIMBO

بإطلالة جريئة.. لاميتا فرنجية تستعرض حملها في جلسة تصوير جديدة

أمير المصري يروي صعوبات تجسيد شخصيته فى فيلم limbo

منظمة BIFA تختار النجم أمير المصري ضمن القائمة القصيرة للجائزة

بحضور أمير المصري.. نجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم limbo.. صور

عرض كامل العدد.. Limbo لـ أمير المصري ينال إشادات وتصفيق نجوم مهرجان القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

مصادفة غريبة لـ نبيل الحلفاوي تحققت في مباراة الأهلي وغزل المحلة

المفتي: لا يجوز الصلاة في مثل هذه المساجد.. فيديو

وصول شحنة من الأدوية مقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

مفاجآت في تعذيب طفل الهرم.. النيابة تكشف هوية والديه من صحيفة السوابق

لمدة موسم واحد .. الزمالك يجدد عقد فرجاني ساسي |تفاصيل

سعر ومواصفات العملاق الكوري كيا سيلتوس 2021 Kia seltos في السعودية.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكنها أن تنقل كورونا.. أهم النصائح الواجب اتباعها عند ارتداء العدسات

يمنح الطاقة.. فوائد وأضرار الكشك

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون