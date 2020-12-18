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محافظات

إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
اعلنت محافظة الإسكندرية إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له.

وذكرت المحافظة في بيان عاجل، أن محافظ الإسكندرية بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد، وذلك حرصا من المحافظة على طمأنة مواطنى الإسكندرية.


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واختتم البيان بخالص الأدعية المخلصة بالسلامة والشفاء العاجل للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وخالص الأمنيات بالعودة سريعا لمواصلة جهوده وأعماله وجولاته الميدانية لخدمة الوطن والمواطن السكندرى.
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