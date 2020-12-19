ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس شعبة صناعة الأرز: بدء توريد 30 ألف طن أرز أبيض لصالح وزارة التموين يناير المقبل

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
تبدأ شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، فى توريد الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من أول شهر يناير المقبل فى إطار حرص الشعبة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.


وصرح الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بأن شعبة الأرز ستقوم بتوريد أى كميات من  الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير جميع السلع الغذائية للمواطنين، وهو ما حدث طوال فترة جائحة كورونا، حيث لم تشهد الأسواق حدوث أى أزمات فى نقص السلع، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقصا فى السلع الغذائية وأيضا زيادة فى  الأسعار، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى تأمين مخزون استراتيجى من جميع السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.


وأضاف "شحاتة" أن كميات الأرز الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى نهاية عام 2021، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة فى الأسواق، ولا توجد أى أزمات تتعلق بسلعة الأرز.


وأكد أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره  للمواطنين على البطاقات، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وأنه سيتم بدء التوريد اعتبارا من شهر يناير المقبل بكمية  30 ألف طن شهريا، ليصل إجمالى الكميات الموردة إلى 270 ألف طن حتى شهر أغسطس المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التموين تعلن أسماء الشركات الموردة لمحصول الأرز خلال أسبوعين

أقل من الأسواق.. الحكومة: لا صحة لارتفاع أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية

غرفة صناعة الحبوب تؤكد حرصها على استمرار توريد سلع الأرز والمكرونة لوزارة التموين لطرحها للمواطنين

نائب بالشيوخ: الفلاح المصري هو البطل الحقيقي في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. مرض نادر يحوّل جسد طفلة إلى حجر

فوائد لا تعلمها عن تناول الجزر

دعاء دخول المقبرة وشروط زيارة المقابر

على مساحة 200 متر.. السيطرة على حريق شب بمستشفى الأمراض النفسية بالخانكة

راجل 100 %.. زوجة عدوية تبكي على الهواء وترد بالمستندات حول الحادث الشهير.. شاهد

المرور: إعادة فتح طريق السويس - القاهرة أمام السيارات

Advertisements

5 سنوات حبسا وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة فيديوهات بسنت وياسين

القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور: مدلل ويستغل وظيفة والده

آيات الرزق في الثلث الأخير قبل الفجر.. بـ33 آية قرآنية لن يعرف الفقر طريقك

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو

قانون المعاشات الجديد.. احذر 6 حالات للحرمان من المعاش

كيلو البط بـ 18 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

فى حمام الجامعة.. عقوبات تأديبية لمسئول تعدى على زميلته

أسعار الذهب في مستهل التعاملات.. عيار 21 يسجل 822 جنيها

دعاء زيارة الميت في ذكرى وفاته من 5 كلمات.. يحشره مع المتقين وأصحاب اليمين

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم قرار الفيفا.. حسام حسن يفتح النار على أبو ريدة.. وأمير مرتضى يهنئ مجاهد برسالة مثيرة

راجل 100 %.. زوجة عدوية تبكي على الهواء وترد بالمستندات حول الحادث الشهير.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور

دراسة حديثة: فيروس زيكا يؤثر على نمو العين قبل الولادة وليس بعدها

تويوتا تطرح إصدارا رياضيا جديدا من ياريس Toyota yaris.. صور