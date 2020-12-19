التعليم: الآلاف من طلاب أولى ثانوي على منصة الامتحان الآن.. ولم نرصد شكاوى

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الاختبار ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت، والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة، وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.

لا توجد درجات ولا داعي للخوف لأنه ليس امتحانًا بالمعنى السائد وبل "تدريب فقط"؛ ولذلك سمحنا بدخول الامتحان من أى مكان المدرسة او المنزل وكذلك في أى وقت من ٩ صباحًا إلى ٩ مساءً".

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن حدوث أي مشكلة تقنية أثناء أي من الامتحانات التدريبية، لا يستدعي أى توتر لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي، قائلًا " لا توجد درجات ولا داعي للخوف لأنه ليس امتحانًا بالمعنى السائد وبل "تدريب فقط"؛ ولذلك سمحنا بدخول الامتحان من أى مكان المدرسة او المنزل وكذلك في أى وقت من ٩ صباحًا إلى ٩ مساءً".





وقال وزير التربية والتعليم "الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تتأتى من الاعتماد على النفس، وعدم اللجوء لأى غش أو عمل جماعي".









وأوضح وزير التربية والتعليم أن أعداد الطلاب الذين دخلوا بنجاح على منصة الامتحان منذ انطلاق الامتحانات التدريبية يوم 15 ديسمبر حتى الآن كالتالي:





اللغة العربية = ٦٣٧،٨٤٨ طالبا وطالبة.





أحياء باللغة العربية = ٥٧٥،٢٠٦ طلاب





أحياء باللغة الإنجليزية = ٥٨،٦٤٠ طالبا وطالبة.





أحياء باللغة الفرنسية بلغ ١،٨٨٢ طالبا وطالبة



الجغرافيا = ٦٢٩،٩٣٣ طالبا

اللغة الانجليزية = ٦٣١،٣٧٦ طالبا

اللغة الفرنسية = ١،٩٠٣ طلاب

اللغة الألمانية = ١٨ طالبا



الرياضيات = ٥٦٩،٣٤٢ طالبا





الرياضيات (لغة انجليزية) =٥٧،٧٩٢ طالبا





الرياضيات (لغة فرنسية) = ١،٨٦٧ طالبا





اللغة الفرنسية (لغة ثانية) = ٤٧٨،٦٥٨ طالبا





اللغة الانجليزية (لغة ثانية) = ١،٨٩٧ طالبا





اللغة الالمانية (لغة ثانية) = ١٠٢،١٩٥ طالبا





اللغة الإيطالية (لغة ثانية) = ٤٠،٩٠٨ طلاب





اللغة الإسبانية (لغة ثانية) = ٥،١٣٢ طالبا



