ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خطوة محورية وتاريخية.. تعليق رئيس البرلمان العربي على تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:42 ص
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
Advertisements
ميس رضا
رحب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بإعلان تشكيل حكومة الكفاءات السياسية اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور معين عبد الملك، استكمالًا لتنفيذً بنود اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية.


وهنأ العسومي الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، وأطراف اتفاق الرياض والشعب اليمني بتشكيل الحكومة الجديدة.


وأكد رئيس البرلمان العربي، أهمية هذه الخطوة المحورية والتاريخية في استعادة الأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية، وتوحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتهيئة الأجواء أمام الحكومة الجديدة في تنفيذ المشروعات التنموية في المناطق المُحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته.


وثمَّن رئيس البرلمان العربي الجهود المُخلصة والمُقدرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتوحيد صف الأشقاء اليمنيين، ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، مُشيدًا في الوقت ذاته بحرص الأطراف اليمنية، ممثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على تغليب المصلحة الوطنية وإعلاء مصلحة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيًا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.


وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تطلعه لأن يكون تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة خطوة مهمة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2216.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التحالف يدمر صاروخا حوثيا قبل إطلاقه على السعودية

التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن

مشيدا بالتزام الحكومة اليمنية.. التحالف العربي يعلن استمرار تنفيذ الشق العسكري لليوم الرابع

خاص .. مسئول يزف بشرى لليمنيين بموجب اتفاق الرياض

السعودية ترحب بتشكيل حكومة اليمن وتنفيذ اتفاق الرياض

أحدها قرب مستشفى.. سقوط 3 مقذوفات حوثية داخل الأراضي السعودية

ترشيحاتنا

ظهور إعلاميين بعد توقف سنوات ورحيل آخرين.. ماذا حدث خلال عام علي الفضائيات المصرية؟

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم قرار الفيفا.. حسام حسن يفتح النار على أبو ريدة.. وأمير مرتضى يهنئ مجاهد برسالة مثيرة

الأكثر خطورة.. قمر صناعي جديد يمكنه اختراق المباني وتصوير الغرف

عملية إرهابية خطيرة تستهدف تونس.. تفاصيل

أسعار الذهب في مستهل التعاملات.. عيار 21 يسجل 822 جنيها

سر العثور على 40 مومياء بعد اختفائها 149 سنة.. خبير أثري يكشف التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور