في سنة واحدة.. أغنى طفل في العالم يجني 30 مليون دولار

في عام واحد، تمكن طفل في الـ 9 من عمره أن يجمع ثروة ضخمة تبلغ قدرها ما يقرب من 30 مليون دولار، وقد هطلت عليه تلك الأموال ليس من ميراث أب أو أم ولكن من فيديوهات الدعاية ومراجعة الألعاب وألعاب "يوتيوب"، ليحمل لقب مستخدم "يوتيوب" الأعلى أجرًا للعام الثالث على التوالي.









حقق "رايان كاجي"، من تكساس، 29.5 مليون دولار من قناته على "يوتيوب"، والتي تحمل اسم "Ryan’s World" عالم رايان، بحسب ما نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية.











بالإضافة إلى أرباح طائلة من الألعاب والملابس التي تحمل علامة Ryan’s World، بما في ذلك بيجاما Marks u0026 Spencer، كما وقع على صفقة لم يكشف عنها، ولكن من المحتمل بملايين الدولارات لمسلسله التليفزيوني الخاص على قناة "نيكولودين".









بدأ "كاجي" الذي يوصف بأنه "مؤثر على الأطفال"، لأول مرة في تصوير مقاطع فيديو على يوتيوب في مارس 2015 بعد مشاهدة قنوات أخرى لمراجعة الألعاب.









وفي سبيل الشهرة، غيرت عائلته لقبها الحقيقي من Guan، إلى لقبه على الشاشة Kaji، فيما تدير الآن تسع قنوات على "يوتيوب"، ولكن كان Ryan’s World الأكثر شهرة، حيث بلغ عدد المشتركين 41.7 مليون و12.2 مليار مشاهدة للفيديوهات، فيما حصد فيديو Huge Eggs Surprise Toys Challenge، أكثر من ملياري مشاهدة، مما يجعله واحدًا من 60 مقطع فيديو الأكثر مشاهدة على YouTube.









ومع ذلك، يواجه كاجي وعائلته الآن تهديد تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بشأن مزاعم بعدم الكشف عن رعاة مقاطع الفيديو بشكل صحيح.









فقد تقدمت هيئة مراقبة المستهلك بشكوى وهي "ما يقرب من 9٪ من مقاطع فيديو Ryan ToysReview تضمنت توصية منتج واحدة مدفوعة على الأقل تستهدف الأطفال في سن ما قبل المدرسة، وهي مجموعة أصغر من أن تميز بين إعلان تجاري ومراجعة، وغالبًا ما تصور هذه الإعلانات الأطعمة غير الصحية".