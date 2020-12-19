باكستان تقترب من قطار التطبيع.. مستشار عمران خان يزور تل أبيب

كشفت مصادر مطلعة إن مسئولا كبيرا في دولة إسلامية كبيرة قد زار سرًا إسرائيل دون أي إعلان رسمي، وفق ما أوردت صحف عبرية.





قالت التقارير الصحفية، إن مسئولا باكستانيا كبيرا يعمل مستشارا لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، زار إسرائيل أواخر نوفمبر الماضي.





وكشف عن الزيارة المزعومة لأول مرة نور داهاري، المؤسس والمدير التنفيذي لمركز دراسات معهد "التيولوجيا الإسلامية لمكافحة الإرهاب" (ITCT) ومقره في بريطانيا.





وزعم داهاري على حسابه في "تويتر" أن مستشارا مقربا من خان لم يتم الكشف عن اسمه توجه من إسلام آباد عبر لندن إلى تل أبيب في 20 نوفمبر.





وقال داهاري، أن هدف الزيارة كان لقاء مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ونقل رسالة أعرب فيها رئيس الوزراء الباكستاني عن رغبته في إقامة علاقات أوثق بين الدولتين.









وأكدت هذه المعلومات باحثة سياسية في جامعة ليستر، تدعى شاما جونيجو، عبر صفحتها على "تويتر"، حيث قالت إن هذا حدث بالفعل.





قال داهاري أن مسؤولين باكستانيين زاروا إسرائيل سرا عدة مرات في عهد رئيس الوزراء السابق نواز شريف في محاولة لتطبيع العلاقات.





وسبق أن كشفت "ويكيليكس" وثيقة تشير إلى أن مسؤولا عسكريا باكستانيا عقد اجتماعا مع قادة "الموساد".









لكن هذه المعلومات، نفتها مصادر عسكرية باكستانية.



