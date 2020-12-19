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رياضة

وزن 90 كجم.. حاتم عبد الآخر ينتزع ذهبية بطولة أفريقيا للجودو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:14 م
حاتم عبدالآخر
حاتم عبدالآخر
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القسم الرياضي
نجح حاتم عبد الآخر لاعب المنتخب المصري للجودو التتويج بذهبية منافسات وزن 90كجم في بطولة أفريقيا التي تستضيفها مدغشقر في الفترة بين 17 وحتى 20 ديسمبر الجاري .

وحقق "عبد الآخر" ذهبية البطولة بعد تغلبه على لاعب الجزائر  في النهائي بالايبون.

ورفعت مصر رصيدها من الذهب إلى أربع ميداليات جاءت عن طريق كل من محمد محيى، محمد عبد الموجود ، عبد الرحمن محمد ، بالإضافة إلى حاتم عبد الآخر وميداليتين فضيتين عن طريق أحمد علي ومحمد علي .

وتشهد البطولة منافسة قوية من أجل حصد بطاقات التأهل الأولمبي حيث يشارك فيها 33 دولة أفريقية.

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 9 لاعبين وهم: محمد عبد الموجود، وأحمد علي عبد الرحمن وزن 66 كجم، ومحمد محيي الدين وزن 73 كجم، ومحمد على عبد العال، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كجم، وحاتم عبد الآخر، وعلي حازم وزن 90 كجم، ورمضان درويش وزن 100 كجم، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كجم ، بالإضافة إلى فوزى الهلباوي عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيس البعثة ، ومعه كل من ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربين ، ومحمد الهجري حكما دوليا مرافقا ، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية.

واستعد المنتخب الوطني للبطولة بخوض معسكر داخلي بالمركز الأولمبي لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادي، بالإضافة إلى معسكر دولي خارجي في أوزبكستان للمشاركة في أوزبكستان.
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