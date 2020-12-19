براءة المتهمين في أحداث اقتحام قسم بولاق الدكرور

قضت محكمة النقض ببراءة كل من عمرو أحمد زكي الغندقلي وعمر أحمد عبد الحافظ، والغاء الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث إقتحام قسم بولاق الدكرور ".





وتقدم المحامي علاء علم الدين، بمذكرة الطعن ، امام محكمة النقض ، والتي استند فيها علي 3 أسباب للطعن علي حكم محكمة الجنايات، وهي، كالتالي:





السبب الأول: القصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال وذلك يتضح من عدد 9 وجوه شرحها علم الدين في مذكرة النقض بإستفاضة والتي جاءت في 36 ورقة.





السبب الثاني: التناقض والتضارب بين أسباب الحكم.





السبب الثالث: الخطأ في الاسناد، ومخالفة الثابت بالأوراق؛ والذي بناء عليه أصدرت محكمة النقض حكمها المتقدم.





وكانت محكمة الجنايات الدائرة 15 برئاسة المستشار شعبان الشامي قد أصدرت حكمها في بجلسة 23 مايو من عام 2017 في القضية رقم 19629 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 2376 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث إقتحام قسم بولاق الدكرور " والقاضي منطوقه بمعاقبة ( حضوريًا) لكل من عمر أحمد عبد الحافظ عثمان وعمرو أحمد زكي محمد، و(غيابيا) للمتهم طارق عبد الحفيظ عبد اللطيف بالسجن المؤبد لكل منهم، عما أسند اليهم ، ومصادرة المضبوطات.





وألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة ما أتلفوه (مبلغ خمسمائة جنيه) للمجني عليه عاطف إسكندر فرج يونان – بشأن السيارة الخاصة به على سبيل التضامن فيما بينهم.. وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات من بعد انقضاء مدة العقوبة وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.



