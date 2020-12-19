ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علاء عابد: تقرير البرلمان الأوروبي مدفوع الأجر من داعمي الإرهاب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:43 م
علاء عابد
علاء عابد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب، إن البرلمان الاوروبي منتخب من 27 دولة، وبعض النواب داخل البرلمان يحصلوا على دعم من قطر وتركيا ونقريره عن حقوق الإنسان في مصر مغازله للبعض.

تسأل "عابد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، هل البرلمان تناول قضايا اللاجئين ببعض الدول، والذين يتعرضوا للعنف الشديد، وحال مريضهم لا يسمح لهم بالدخول للمستشفيات، بينما اللاجئين في مصر يتعاملوا معاملات آدمية ويقيموا في منازل وليس مخيمات، ويدرسوا بالمدارس المصرية.

وتابع النائب الأول لرئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب، أن تركيا تقوم بحبس القضاة وقائدي الجيش، وقطر تمارس انتهاكات  كبيرة ضد العمالة الموجودة لديها، بينما مصر التي تحارب الإرهاب لديها مؤسسات تعمل بشكل منضبط وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة ثم المؤسسة التشريعية والقضائية، والبرلمان الأوروبي يريد أن يفرض وصايا على قضاء مصر الحر، مشددًا على أن المحبوسين في مصر محبوسين في قضايا جنائية.
 
أكد "عابد"، أن تقرير البرلمان الأوروبي يفتقد المهنية، فمهنية التقرير أن تكون من مصادر موثوقة وتكون مبنيه على معلومات صحيحة وموثقة، مشددًا على أنه كلما بدأت الدولة المصرية تتقدم يتم الهجوم عليها باستغلال ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أن التقرير منحاز لقطر وتركيا، متسائلًا: "هل يقبل الاتحاد الأوروبي الحديث عن المتهمين بالقتل والسرقة والحرق والتحريض على الإرهاب الموجودين في قطر وتركيا، وهل يستطيع أن يطالب بعودتهم للقاهرة وتسليمهم لمحاكمتهم"، مشددًا على أن هذا التقرير غير متوقع من الاتحاد الأوروبي، ويتحدث عن خيال، وهو تقرير مدفوع الأجر من تركيا وقطر الذين يدعموا الإرهاب. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. وثائق مسربة تكشف دور هيلارى كلينتون وقطر فى دعم الإخوان.. صحفي عائد من الدوحة يرصد معاناة القطريين

مجلس النواب يبعث برقية تهنئة لـ العسومي بتنصيبه رئيسًا للبرلمان العربي| وعبد العال: رئاسة عادل عبد الرحمن ستدفع بالتعاون العربي إلى آفاق أوسع

عابد يدين حادثي الهجوم في العراق واستهداف الهلال الأحمر الإماراتي بـ اليمن

رد عنيف من النواب على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

هجوم شديد من الأحزاب على البرلمان الأوروبى بشأن تقرير حالة حقوق الإنسان فى مصر..ويؤكدون: لا يعبر عن واقع الأمور.. ويعبر عن أهداف مسيسة لخدمة مصالح وأهداف معادية للقاهرة

الكيل بمكيالين.. عزة مصطفى تفتح النار على البرلمان الأوروبي في تقريره عن مصر|شاهد

ترشيحاتنا

قناة الأهلي ترد على مدحت شلبي وتوضح له الفارق بين رمضان صبحي وأحمد فتحي

بعد قرار فيفا.. ننشر 6 قرارات صادرة من اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة

صلاح يرفض الاحتفال.. ليفربول يمطر شباك كريستال بالاس بـ "سباعية"

عينوا مصريين بدل الإخوان.. نشأت الديهي يكشف تغييرات جذرية في قناة الجزيرة القطرية

ملخص وأهداف فوز ليفربول على كريستال بالاس بـ سباعية

طائرة خاصة مجهزة طبيا.. مطار القاهرة يستقبل بعثة منتخب الشباب عائدة من تونس

Advertisements

قناة الأهلي ترد على مدحت شلبي وتوضح له الفارق بين رمضان صبحي وأحمد فتحي

السياحة: إلغاء حفلات رأس السنة بالمطاعم والفنادق ..فيديو

براءة المتهمين في أحداث اقتحام قسم بولاق الدكرور

ترامب يعلن هزيمة بايدن في 6 ولايات حاسمة بالانتخابات الأمريكية

ظهور أعراض خطيرة على متلقي لقاح كورونا في أمريكا.. و"مستشفى شيكاغو" يوقف التطعيم

تبدأ مساء الإثنين وتستمر 5 ساعات.. سماء مصر تشهد ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 397 عاما

كلوب يحسم جدل رحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة

بشرى سارة.. صرف علاوات للموظفين وحافز إضافي في هذا الموعد

سر الأرملة البيضاء.. عالم بريطاني يتحدث عن مستعمرة غامضة أسفل الهرم الأكبر

عاد لينتقم ويتوهج .. محمد صلاح يرد بقوة على أزمته مع كلوب بسبب شارة قيادة ليفربول

محمد منير يغادر المستشفى إلى منزله.. بيان من نقابة المهن الموسيقية

صدام يورجن كلوب ومحمد صلاح عرض مستمر .. الفرعون المصري ينفجر في الملعب ردا على الألماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيراني وثنائي أمريكي ينافسون بيج رامي فى مستر أوليمبيا 2020 .. صور

رئيس قسم الصدر بقصر العيني: الإصابة بكورونا دون الشعور بأعراض تعطي مناعة ضد الفيروس

بلاغ وانتهاك وعقوبة.. فيديوهات بسنت وياسين من فيسبوك إلى ساحة المحاكم