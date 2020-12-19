علاء عابد: تقرير البرلمان الأوروبي مدفوع الأجر من داعمي الإرهاب

قال النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب، إن البرلمان الاوروبي منتخب من 27 دولة، وبعض النواب داخل البرلمان يحصلوا على دعم من قطر وتركيا ونقريره عن حقوق الإنسان في مصر مغازله للبعض.





تسأل "عابد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، هل البرلمان تناول قضايا اللاجئين ببعض الدول، والذين يتعرضوا للعنف الشديد، وحال مريضهم لا يسمح لهم بالدخول للمستشفيات، بينما اللاجئين في مصر يتعاملوا معاملات آدمية ويقيموا في منازل وليس مخيمات، ويدرسوا بالمدارس المصرية.





وتابع النائب الأول لرئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب، أن تركيا تقوم بحبس القضاة وقائدي الجيش، وقطر تمارس انتهاكات كبيرة ضد العمالة الموجودة لديها، بينما مصر التي تحارب الإرهاب لديها مؤسسات تعمل بشكل منضبط وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة ثم المؤسسة التشريعية والقضائية، والبرلمان الأوروبي يريد أن يفرض وصايا على قضاء مصر الحر، مشددًا على أن المحبوسين في مصر محبوسين في قضايا جنائية.