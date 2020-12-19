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نشأت الديهي: سلة المهملات المكان الطبيعي لتقرير البرلمان الأوروبي الأحمق

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:03 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
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عبد الخالق صلاح
عقب الإعلامي نشأت الديهي، على ما صدر في تقرير البرلمان الأوروبي، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن هذا تدخل سافر في شئون مصر الداخلية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن البرلمان الأوروبي دوره فقط، إصدار توصيات غير ملزمة، حتى لدول الاتحاد الاوروبي، ولا يسن تشريعات أو قوانين، منوهًا بأن البرلمان الأوروبي الذي يرأسه كاتب صحفي إيطالي يساري، لديه ميول يسارية واضحة، أصدر تقريرا أحمق ضد الدولة المصرية.

وأشار إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي أوغاد وحمقى وكلاب تنبح ليل نهار؛ لكونهم تدخلوا في شان مصري يمس السيادة المصرية، مناشدًا نقيب الصحفيين، ونقيب المحامين بإصدار بيان للرد على تقرير البرلمان الأوروبي لكونه يتحدث عن وظائف منها المحامين والصحفيين، معقبًا: "دي بلدنا كلنا".

وأكد، أن هؤلاء يمارسون حمقا سياسيا وبرلمانيا، وليس أداء برلمانيا رصينا، بالتدخل في شئون دولة، تراعي حقوق الإنسان الأساسية والاجتماعية، مشددًا على أن الحديث في أمر حقوق أصحاب المثلية الجنسية مرفوض من قبل الشعب المصري، الذي لديه مبادئ وتقاليد وأعراف لا يمكن التفريط فيها، ومن يعبث بهذه الثوابت؛ يلعب بالنار.

وحذر "الديهي"، البرلمان الأوروبي، قائلا: "لا تلعبوا بالنار"، مؤكدًا أن تقرير البرلمان الأوروبي تدخل سافر في شئون دولة ذات سيادة ومكانه سلة المهملات.
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