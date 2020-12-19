وزير التعليم: بدء إعلان نتيجة امتحانات EST لطلاب الدبلومة الامريكية

وقال وزير التربية والتعليم في رسالة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : خالص تمنيات الوزارة بدوام التوفيق والنجاح لأبنائنا من طلاب الدبلومة الامريكية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد خاض الامتحان عدد ٢،٠٥٣ طالبا أدوا ٣،٢٢١ امتحانا في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية كما يلي :





١،٩٢٧ طالبا خاضوا امتحان EST I





٦٥٨ طالبا خاضوا ١،٢٩٤ امتحانا EST II في مواد Math 1 وMath 2 وBiology وPhysics وChemistry





جدير بالذكر أن امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـSAT والـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر.





وتشمل مجموعات تقييمات EST على EST I وEST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـSAT.





ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.





وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بعض التفاصيل الهامة الخاصة بامتحان EST المقرر عقده لطلاب الدبلومة الأمريكية.





وتمثلت هذه التفاصيل في النقاط التالية :

- الجزء الأول من الاختبار Literacy test 1 مدته 27 دقيقة ويتألف من 13 سؤالا وهو مقابل لجزء الـ Writing and Language





- الجزء الثانى Literacy test 2 مدته 65 دقيقة ويتألف من 31 سؤالا وهو مقابل لجزء الـ Reading .





- جزء الرياضيات في اختبار EST I مدته 110 دقيقة ويتألف من 42 سؤالا من بينها اسئلة مسموح استخدام الآلة الحاسبة لحلها وأخرى يفضل عدم استخدام الآلة لحلها.





- اختبار الرياضيات EST 2 هو مقابل للـ Level 2 فى اختبارات SAT II.









كما تحدث وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اشكال الامتحان المتمثلة فيما يلي :





EST I:

MC - Multiple Choice Questions

DND - Drag and Drop

DD - Drop Down

FIB - Fill in the blanks

HS - HotSpot

SET1 - English with essay: ER = Extended Response