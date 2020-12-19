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تعليم

وزير التعليم: بدء إعلان نتيجة امتحانات EST لطلاب الدبلومة الامريكية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:37 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعلم الفني ، أن الوزارة بدأت في إرسال نتائج طلاب الدبلومة الامريكية الذين أدوا امتحانات الـEST يومي ٤، ٥ ديسمبر الماضي على البريد الالكتروني للطلاب.

وقال وزير التربية والتعليم في رسالة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : خالص تمنيات الوزارة بدوام التوفيق والنجاح لأبنائنا من طلاب الدبلومة الامريكية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد خاض الامتحان عدد ٢،٠٥٣ طالبا أدوا ٣،٢٢١ امتحانا في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية كما يلي :

١،٩٢٧ طالبا خاضوا امتحان EST I 

٦٥٨ طالبا خاضوا ١،٢٩٤ امتحانا EST II في مواد  Math 1 وMath 2 وBiology وPhysics وChemistry

جدير بالذكر أن امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـSAT والـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر.

وتشمل مجموعات تقييمات EST على EST I وEST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـSAT. 

ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية. 

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بعض التفاصيل الهامة الخاصة بامتحان EST المقرر عقده لطلاب الدبلومة الأمريكية.

وتمثلت هذه التفاصيل في النقاط التالية : 
- الجزء الأول من الاختبار Literacy test 1 مدته 27 دقيقة ويتألف من 13 سؤالا وهو مقابل لجزء الـ Writing and Language 

- الجزء الثانى Literacy test 2 مدته 65 دقيقة ويتألف من 31 سؤالا وهو مقابل لجزء الـ Reading . 

- جزء الرياضيات في اختبار EST I مدته 110  دقيقة ويتألف من 42 سؤالا من بينها اسئلة مسموح استخدام الآلة الحاسبة لحلها وأخرى يفضل عدم استخدام الآلة لحلها.

- اختبار الرياضيات EST 2 هو مقابل للـ Level 2  فى اختبارات SAT II.


كما تحدث وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اشكال الامتحان المتمثلة فيما يلي :  

EST I:
MC - Multiple Choice Questions
DND - Drag and Drop
DD - Drop Down
FIB - Fill in the blanks
HS - HotSpot
SET1 - English with essay: ER = Extended Response
EST II:  MCQs - multiple choice questions


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