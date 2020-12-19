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تعليم

جامعة حلوان تطلق قافلة طبية لمساعدة أهالى المناطق المجاورة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:26 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تواصل جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة دعم وتطوير المناطق العشوائية المحيطة بالجامعة، حيث انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من تطوير منطقة عرب راشد ، وعرب غنيم ، فى إطار خطة الجامعة لتطوير المناطق المحيطة بها تحت إشراف الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة. 

أعلن مدرير رعاية شباب هندسة حلوان لصدى البلد انه من المقرر ان يتم  تنفيذ غدا  القوافل الطبية الاجتماعية لخدمة اهالي عرب غنيم و عرب راشد و مساكن صلاح سالم و كفر العلو بمركز شباب حلوان الجديدة بالشارع الغربي . 

واوضح ان القوافل الطبية تتم بمشاركة  وزاره الشباب والرياضه و الادارة الطبية بالجامعة و مديرية الصحة بحلوان و مديرية الشئون الاجتماعية بحلوان و كلية التمريض و كلية الصيدلة و وحدة رصد المشكلات المجتمعية و مركز شباب حلوان الجديدة. 

 ويتم تنفيذ المبادرة  بواسطة  إدارة النشاط الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعه حلوان. 


يذكر انه من المقرر ان تبدأ الجامعات، غدا الأحد، انتخابات الجولة الأولى للاتحادات الطلابية، بالكليات والفرز وإعلان النتائج غد ، ومن المقرر ان تتم انتخابات الإعادة الإثنين، لكن سبق أن حسمت بعض الكليات موقفها من انتخابات اتحاد الطلاب قبل بدايها في الجامعات وانتهت عن طريق التزكية. 


تستعد جامعة حلوان غدا لخوض مارثون الانتخابات الطلابية ب8 كليات فقط من اصل 21 كلية  اى ان هناك 13 عشر كلية حسمت موقف انتخابات الاتحادات الطلابية بهم عن طريق التزكية و هى كليات (التمريض – التربية – الطب – الحاسبات والذكاء الاصطناعي – العلوم – الصيدلة – السياحة والفنادق – التربية الموسيقية – التربية الرياضية بنات – الفنون الجميلة – التكنولوجيا والتعليم – الاقتصاد المنزلى – الخدمة الاجتماعية ) .

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