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فن

هاني شاكر يقبل اعتذار حمو بيكا في تجاوزه بالقول واقتحام نقابة الموسيقيين

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:29 م
هانى شاكر وحمو بيكا
هانى شاكر وحمو بيكا
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محمد نحلة
تقدم حمو بيكا باعتذار مكتوب، إلى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بعد ما صدر منه من تهديد لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب أعضاء مجلسها وتجاوزه بالقول في حق النقيب.


وسجل بيكا الى جانب الاعتذار المكتوب، فيديو ونشره علي صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والنقيب الفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق. 

وقبل هانى شاكر وأعضاء المجلس الإعتذار وكلف ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوى حفاظا علي مستقبله ومستقبل أسرته. 


يشار الى ان حمو بيكا صدر ضده حكم من محكمة الدخيله بحبسه سنتين مع الشغل، بعد ما صدر منه من تهديد لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب أعضاء مجلسها وتجاوزه بالقول في حق النقيب الفنان هاني شاكر .


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