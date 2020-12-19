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رياضة

الإسماعيلي يستنجد بلجنة المسابقات.. ويؤكد: باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي لن يرحلا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:48 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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عمرو ابوبكر
تحدّث علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، عن رحيل باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي، لاعبي الفريق، خارج قلعة الدراويش في فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد علاء وحيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدّمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لن نستغنى عن عبدالرحمن مجدي وباهر المحمدي في الميركاتو الشتوي فهما أحد الأعمدة الأساسية للفريق".

وأضاف: "عبدالرحمن مجدي مستمر مع الإسماعيلي حتى أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في الصيف المقبل".

واستنجد وحيد، بمسئولي اتحاد الكرة، خاصة لجنة المسابقات بسبب ضغط المباريات في الموسم الجاري، قائلاً: "نستنجد بمسئولي اتحاد الكرة من أجل تحقيق العدالة بسبب ضغط المباريات التي يعاني من النادي الإسماعيلي".

وأكمل: "ليس من العدل أن نخوض مباراة أخرى بعد يومين فقط بينما يخوض الخصم مباراته بعد 5 أيام من المباراة السابقة، فذلك يتسبب في عدد من الإصابات داخل الفريق والدليل على ذلك الإصابة القوية التي تعرض لها عبدالرحمن مجدي بمزق 7 ملل في العضلة الخلفية، فضلاً عن إصابة الوحش وعماد حمدي".
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