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فن

إصابة عمرو مصطفى بـ فيروس كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:58 م
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
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أحمد إبراهيم
نشر الملحن خالد تاج الدين تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أعلن فيه عن إصابة الملحن والمطرب عمرو مصطفى بـ فيروس كورونا المستجد. 

وقال خالد: "أخويا وحبيبي الفنان عمرو مصطفى إيجابي كورونا.. ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة ان شاء الله". 

وكانت آخر تعليقات عمرو مصطفى عندما أعاد طرح أغنية "وسع للبطل" التى أهداها المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهور الأهلى العظيم وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

فيما هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، النادي الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو إهداء للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر": "إهداء لجمهور نادي الأهلي الحبيب". 
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