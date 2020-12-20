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رياضة

رجب بكار: الطموح سبب انتقالي لـ سيراميكا كليوباترا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:16 ص
رجب بكار لاعب سيراميكا
رجب بكار لاعب سيراميكا كليوباترا
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حسام الحارتي
قال رجب بكار، لاعب سيراميكا كليوباترا، إن منظومة نادي سيراميكا كليوباترا تتشابه مع أكبر الأندية المصرية.
وأضاف رجب بكار خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن طموح سيراميكا كليوباترا سبب الموافقة على الانتقال لصفوف الفريق والمفاوضات مع المسئولين تمت في أسرع وقت متابعًا: "مفاوضات انتقالي لسيراميكا لم تتخط 24 ساعة".

وعن عدم انتقاله لأحد قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، أكد رجب بكار أن عدم اللعب بشكل أساسي هو سبب تعطيل المفاوضات مع القطبين والانتقال لصفوف سيراميكا كليوباترا .

وتابع: "المنتخب كان سببًا وراء تمسكي بالرحيل عن نادي بيراميدز وأتعلّم باستمرار من أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي".

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