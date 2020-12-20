تعليمات من المرور للقيادة الآمنة أثناء الشبورة .. صور

شهدت محافظة الاسماعيلية، اليوم الأحد، ولليوم الثاني علي التوالي، شبورة مائية كثيفة ما بين كثيفة ومتوسطة فى عدد من المناطق، مما تسبب فى ضعف الرؤية، على بعض الطرق، خاصة الطرق الزراعية.





وحذرت الإدارة العامة للمرور، من ظهور شبورة مائية على الطرق، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية، بانعدام الرؤية على الطرق السريعة، ووضعت مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات خلال الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن.





وشددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة منها فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة والتأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدًا.





كما أهابت إدارة المرور بالتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة واختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارئ، كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.





وأوصت إدارة المرور، بعدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير.





وشددت إدارة المرور على عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، ويجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.





كما طالبت بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، والالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين والمواطنين.





وأعلنت غرف عمليات المرور بمحافظة الاسماعيلية حالة الطوارئ تحسبًا لتقلبات الطقس و ظهور شبورة، استعدادًا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.





وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.





كما تتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.





وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تودع فيهم مصر فصل الخريف وتستقبل فصل الشتاء والذي يبدأ غدًا الاثنين 21 ديسمبر، ويسود البلاد في الأيام الثلاث طقس مائل للدفء شمالًا دافيء جنوبًا وتحذر الأرصاد من شبورة مائية كثيفة صباحًا.





ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأحد آخر أيام فصل الخريف طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر.





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