إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الإسماعيلية غدًا

اكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، علي اعلان جدول امتحانات الصف الدراسي الاول، غدا الاحد، وفور اعتمادها من اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية.





جاء ذلك بعد تكرار تساؤلات المواطنين بمحافظة الاسماعيلية عن موعد اجراء امتحانات منتصف العام، وانتشار حالة من الترقب بشأن الاعلان عن جداول الامتحانات.





وحرص عجلان، علي تفقد عدد من المدارس منها المدرسة الثانوية الزراعية، مؤكدا علي أهمية تسويق منتجات المدرسة.