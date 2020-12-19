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تعليم

إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الإسماعيلية غدًا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:28 م
تعليم الاسماعلية
تعليم الاسماعلية
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انجي هيبة
اكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، علي اعلان جدول امتحانات الصف الدراسي الاول، غدا الاحد، وفور اعتمادها من اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية.

جاء ذلك بعد تكرار تساؤلات المواطنين بمحافظة الاسماعيلية عن موعد اجراء امتحانات منتصف العام، وانتشار حالة من الترقب بشأن الاعلان عن جداول الامتحانات.

وحرص عجلان، علي تفقد عدد من المدارس منها المدرسة الثانوية الزراعية، مؤكدا علي أهمية تسويق منتجات المدرسة.

وتفقد طة عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية المدرسة الثانوية الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات وذلك من أجل الوقوف علي انضباط وانتظام العملية التعليمية.

وشهد طابور الصباح واستمع الي الاذاعه المدرسية وصار الطلاب تحية العلم ثم تفقد أقسام الكيمياء والألبان والصناعات والعجائن الي جانب الصوب الزجاجية الخشبية.

ثم تفقد طه عجلان وكيل الوزارة المباني المدرسية وشاهد عمليات التصنيع في أقسام الألبان والعجائن وكذا منتجات المنظفات بقسم الكيميا وأكد علي أهمية تسويق منتجات المدرسة.

وفي ختام الزيارة قرر تشكيل لجنة لتقديم تقرير مفصل عن المدرسة والامكانيات الخاصة بها الي جانب انتظام العملية التعليمة .

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