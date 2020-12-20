تفاصيل بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووكالة الفضاء المصرية.. أهداف وآليات التنفيذ

كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن تفاصيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه صباح اليوم، الأحد، في مشيخة الأزهر، بين الأزهر الشريف ممثلا في مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر، وبين وكالة الفضاء المصرية.











وقال الشربيني، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن البروتوكول ينص على تدريب الطلاب في الجامعة من طلاب العلوم والهندسة، وكذلك عمل الزيارات الميدانية للطلاب، وكذلك وعاظ البحوث الإسلامية وتدريبهم على كل يتصل بالفلك وتحقيق الأهلة والبروتوكول.









وذكر أن البروتوكول ينص على إنشاء مركز للبحوث الفلكية وعلوم الفضاء، تكون مهمته تدريب الأئمة والوعاظ على علوم الفلك من الناحية الشرعية وتدريب طلاب الجامعة من الناحية العلمية.

