تفاصيل بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووكالة الفضاء المصرية.. أهداف وآليات التنفيذ

كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن تفاصيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه صباح اليوم، الأحد، في مشيخة الأزهر، بين الأزهر الشريف ممثلا في مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر، وبين وكالة الفضاء المصرية.
وقال الشربيني، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن البروتوكول ينص على تدريب الطلاب في الجامعة من طلاب العلوم والهندسة، وكذلك عمل الزيارات الميدانية للطلاب، وكذلك وعاظ البحوث الإسلامية وتدريبهم على كل يتصل بالفلك وتحقيق الأهلة والبروتوكول.
وذكر أن البروتوكول ينص على إنشاء مركز للبحوث الفلكية وعلوم الفضاء، تكون مهمته تدريب الأئمة والوعاظ على علوم الفلك من الناحية الشرعية وتدريب طلاب الجامعة من الناحية العلمية.
كما ينص البروتوكول إنشاء معامل خاصة بعلوم الفضاء داخل جامعة الأزهر لتدريب الطلاب لتكون هذه المعامل نواة لتطوير العمل داخل الجامعة، منوها إلى أن جامعة الأزهر بها أقسام تتعلق بعلوم الفلك والفضاء ولا توجد أي مشكلة في إنشاء كلية لعلوم الفضاء، ولكن الأمر يتطلب توافر مقومات لإنشاء كلية جديدة، ومن ضمن هذه المقومات وجود المعامل الخاصة، مما يشير إلى أن السنوات المقبلة قد نرى كلية لعلوم الفضاء في جامعة الأزهر.
وأكد الشربيني أن تدريب الطلاب يتم على شقين، الأول عملي ويتعلق بطلاب الكليات العملية، والثاني شرعي ويتعلق بطلاب الكليات الشرعية.
من جانبه، أكد الدكتور نظير عياد، أن تدريب الوعاظ على علوم الفلك ليس وليد اليوم، ولكن وكالة الفضاء المصرية تدرب الوعاظ والطلاب منذ أربع سنوات، والبروتوكول ما هو إلا نتاج هذا التعاون.
ودعا الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الطلاب من الكليات غير العلمية لزيارة وكالة الفضاء لرؤية ما يتم في الوكالة وكذلك رؤية القمر الصناعي على حقيقته وكيف يتم العمل فيه وتصنيعه ورؤية تكنولوجيا الفضاء حتى يستفيدوا ويفيدوا غيرهم.