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حوادث

قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء سجن القطا الجديد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:40 م
القافلة الطبية
القافلة الطبية
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مصطفى الرماح
وجّه قطاع السجون قافلة طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى (سجن القطا الجديد) لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، لتوقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.
   
وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كل سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصًا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكل أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لا سيما الرعاية الصحية.
قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء سجن القطا الجديد
قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء سجن القطا الجديد
قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء سجن القطا الجديد
قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء سجن القطا الجديد
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