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محافظات

بعد جولة مفاجئة.. لماذا أحال وزير التنمية المحلية رئيس حي حلوان للتحقيق

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:50 م
جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
أحال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رئيس حي حلوان للتحقيق نظرًا للمخالفات والإشغالات التي تم رصدها في عدة مناطق بالحي، فضلا عن الإهمال فيما يخص عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.


جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها اللواء محمود شعراوي، يرافقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، شملت عددا من المناطق والشوارع التابعة لحي حلوان بمحافظة القاهرة.


وأكد وزير التنمية المحلية أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات واهتمامات الوزارة، مطالبا باستنفار جميع رؤساء الأحياء والمراكز بالمحافظة والتواجد بين المواطنين لسرعة التعامل مع أي شكاوى وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم إليهم وعلى رأسها تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة أولًا بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع لشكواهم وحلها بصورة سريعة.


واستمع الوزير والمحافظ لشكاوى المواطنين بمنطقة ميدان المحطة، وتضررهم من وجود أكوام من القمامة والمخلفات والاشغالات للباعة الجائلين بعدد من الشوارع  مما يؤثر على حركة المشاه والسيارات.


وعلى الفور وجه وزير التنمية المحلية، بسرعة رفع الإشغالات والمخلفات المحيطة بميدان المحطة، حيث تمت الاستعانة بسيارات ومعدات الحي والأجهزة المعنية ورفع المخلفات والإشغالات.
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