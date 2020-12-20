بعد إجراء أكثر من 28 ألف فحص.. الإمارات تسجل 1171 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت دولة الإمارات، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد إجراء 128562 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع.





وأوضحت الصحة الإماراتية أنه الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد تعود لشخصيات من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بـ كورفيد-19 منذ تفشي الجائحة في البلاد إلى 193575 حالة.





كما أعلنت الوزارة الإماراتية عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 637 حالة.





وأكدت الصحة الإماراتية، شفاء 866 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 168995 حالة.





وفي وقت سابق، احتلت الإمارات المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، والـ14 عالميًا، في قائمة أفضل تعامل للدول مع أزمة كورونا، وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة، أصدرته «براند فايننس» من بريطانيا، وفق ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".





وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على «تويتر»: «وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة، تصدره براند فايننس من بريطانيا، وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في 105 دول حول العالم، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، والـ14 عالميًا في كفاءة التعامل مع جائحة كوفيد. كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم.. ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا».



