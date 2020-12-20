أول تحرك برلماني لتطبيق الإغلاق بمناسبة الكريسماس

طالب النائب شكري الجندي، عضو مجلس النواب، من الحكومة، بضرورة إصدار قرار بالإغلاق الجزئي، بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الميلادية "الكريسماس"؛ وذلك تفاديًا لوجود مزيد من الإصابات، والتي ارتفعت مؤخرًا بشكل كبير.





وأضاف النائب شكري الجندي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه مع العودة للإغلاق مرة أخرى مادام خطر كورونا مازال قائمًا، مشيرًا إلى أنه تزايد أعداد الإصابة بالجائحة، يضع الجميع أمام مخاوف العودة لنفس أعداد الإصابات التي وقعت منتصف العام الجاري.





وأكد عضو مجلس النواب ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية وتفعيل العقوبات التي فرضتها الحكومة على من يخالف الإجراءات الاحترازية، معربًا عن استيائه من عدم التزام المواطنين بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وغياب الوعي عند كثيرين.





وأوضح نائب البرلمان أهمية وجود حملات توعية للمواطنين بالخطر المحدق الذي بات يشكله فيروس كورونا، مؤكدًا أن الجميع سيكون أمام كارثة إذا ما كانت هناك استثناءات تتيح الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية.





وأعلنت وزارة السياحة إلغاء حفلات رأس السنة الميلادية، وقال عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية، إن الهدف الأساسى من قرار الوزارة بشأن إلغاء حفلات رأس السنة بالفنادق والمطاعم هو منع تجمعات المواطنين.





وأوضح "العاصي" أن إقامة الحفلات يعنى تجمعات كبيرة والسيطرة عليها ستكون فى غاية الصعوبة، فى ظل بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا.





وأكد مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية، أن التفتيش والمرور على الفنادق مستمر ويتم سراً، حتى لا يعرف اصحاب الفنادق وقت المرور، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات ضد المنشآت المخالفة خلال الفترة الماضية.





وأوضح مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية، أن الممنوع تماما الحفلات الكبيرة التى يحييها المطربون، إما بالنسبة لسهرات العشاء والاستماع إلى الموسيقى مستمرة مع الحرص على عدم حدوث أى تجمعات.





كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، في آخر بيان إحصائي حول فيروس كورونا، السبت، عن خروج 324 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106481 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 611 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 124891 حالة من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و 7069 حالة وفاة.