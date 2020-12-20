استشاري أوبئة: تغييرات فيروس كورونا لم تغير المحتوى الجيني ولن يتم تغيير اللقاحات

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الفيروسات كثيرة التحول، وعليه يكون هناك اكثر من سلاله للفيروس، معقبا: يجب علينا أن نتساءل هل هذه التغيرات تأثر في التكونات الجينية للفيروس أم لا؟.



وأكمل: هل السلالات الجديدة يحدث بيها تغير جيني في أنسجة الفيروس؟، معقباً: لا يجب علينا ألا نسبق الأحداث، وننتظر نتائج الدراسات التي تحدث في إنجلترا.



وأضاف "عنان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، حتى الآن ووفقا للتقارير الطبية التغيرات التي حدث داخل فيروس كورونا لم تغير من المحتوى الجيني والخصائص الجينية للفيروس، وعليه لن يتم تغيير اللقاحات المتواجدة.



ووجه الحديث للمواطنين، قائلا: لدينا أكثر من 200 لقاح متعارف عليهم داخل منظمة الصحة العالمية، وهناك 50 منهم تمت تجربتهم على البشر، لهذا لا داعي للقلق، إذا فشل لقاح نتيجة تغير جينات الفيروس فهناك لقاحات أخرى ستنجح في إقضاء عليه.



وفيما يخص الموجة الثانية من كورونا في مصر، شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترات القادمة، معقبا: "أرقام الإصابة عليت وارتفعت جدا".