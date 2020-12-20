ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري أوبئة: تغييرات فيروس كورونا لم تغير المحتوى الجيني ولن يتم تغيير اللقاحات

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الفيروسات كثيرة التحول، وعليه يكون هناك اكثر من سلاله للفيروس، معقبا: يجب علينا أن نتساءل هل هذه التغيرات تأثر في التكونات الجينية للفيروس أم لا؟.

وأكمل: هل السلالات الجديدة يحدث بيها تغير جيني في أنسجة الفيروس؟، معقباً: لا يجب علينا ألا نسبق  الأحداث، وننتظر نتائج الدراسات التي تحدث في إنجلترا.

وأضاف "عنان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، حتى الآن ووفقا للتقارير الطبية التغيرات التي حدث داخل فيروس كورونا لم تغير من المحتوى الجيني والخصائص الجينية للفيروس، وعليه لن يتم تغيير اللقاحات المتواجدة.

ووجه الحديث للمواطنين، قائلا: لدينا أكثر من 200 لقاح متعارف عليهم داخل منظمة الصحة العالمية، وهناك 50 منهم تمت تجربتهم على البشر، لهذا لا داعي للقلق، إذا فشل لقاح نتيجة تغير جينات الفيروس فهناك لقاحات أخرى ستنجح في إقضاء عليه.

وفيما يخص الموجة الثانية من كورونا في مصر، شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترات القادمة، معقبا: "أرقام الإصابة عليت وارتفعت جدا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة تحذر.. طفرة جديدة من فيروس كورونا تجعل الأمراض أكثر عدوى

ما هو حيوان "المنك" وكيف ظهرت به سلالة جديدة من كورونا وما مدى خطورته؟.. طبيب فيروسات يجيب

تطور خطير.. سلالة جديدة متحورة من كورونا تصيب عدة أشخاص في إسرائيل والدنمارك

5 جينات.. دراسة تكشف سبب خطورة فيروس كورونا

هل يوجد سلالة جديدة من كورونا تنتشر أسرع؟ أستاذ مناعة يكشف الحقيقة

17 سلالة جديدة من فيروس كورونا تحيّر العلماء.. وهذا موقف اللقاح منها

ترشيحاتنا

أيمن يونس رئيسا.. اعتماد اللجنة التنفيذية لكرة القدم بـ نادي الزمالك

مليارا جرعة.. بشرى من الصحة العالمية حول لقاحات كورونا

عيب قوي.. حلمي بكر يرد بقوة على زوجة أحمد عدوية عبر صدى البلد

بعد إعارته 4 سنوات للاتحاد.. حقيقة عودة رزاق سيسيه إلى صفوف الزمالك من جديد

تسجيل الراغبين في تلقي لقاح كورونا .. والصحة تعلن البدء خلال أيام.. فيديو

تراجع الدولار واليورو أمام الجنيه .. آخر تحديث لـ أسعار العملات بمصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري .. ندى بسيوني تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد

نتائج مذهلة .. علاج محتمل يؤدي لتأخير هشاشة العظام والشفاء منه

بالجلد الأسود.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها