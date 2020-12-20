سحب الرخصة إداريا.. المرور تكشف حقيقة مد فترة تركيب الملصق الإلكتروني ..فيديو

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إن تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات مشروع قومي يهدف لتحجيم سرقة السيارات.





وأضاف "قريطم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك موقعًا لوزارة الداخلية خاصًا بالمرور يسجل المواطن عبره بياناته للحصول على الملصق الإلكتروني، ويدفع الرسوم أونلاين، وسوف يستقبل رسالة بها رقم، ويذهب به للمرور لينهي إجراءات رخصة السيارة الخاصة به.





وأكد مساعد وزير الداخلية، أن المواطن عليه الذهاب لوحدة المرور التابع لها لاستبدال الرخصة القديمة حتى لو لم تنتهِ والحصول على الرخصة الجديدة المدون عليها «م. ق» والتي تعني تركيب الملصق الإلكتروني.





وعن مد موعد تركيب الملصق الإلكتروني، أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، أنه يتم إبلاغ وزير الداخلية بالأعداد التي ركبت الملصق الإلكتروني، وبناءً عليها سيتخذ قرار المد من عدمه.





ولفت اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إلى أنه في حال عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ سوف يتم تعليق الخدمات الإلكترونية للمواطن صاحب السيارة في وزارة الداخلية، ويتم سحب الرخصة إداريًا.



