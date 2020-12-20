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أخبار العالم

لبنان يسجل 11 وفاة و1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:40 م
لبنان يسجل 11 وفاة
لبنان يسجل 11 وفاة و1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في لبنان تسجيل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

سجل لبنان 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، وفقل لوزارة الصحة.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 158104 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 1281 حالة.

من جانبه اتخذ وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قرارًا يقضى بحظر التجول بدءًا من الساعة العاشرة والنصف ليلا وحتى الخامسة صباحًا، وذلك ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

فيما علق  وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا قائلا "مهما كان تحور فيروس كورونا مؤثرًا ونحن بإنتظار المعطيات العلمية الجديدة أكان طفرة أم سلالة يبقى الالتزام بالسلوك الوقائي سبيل النجاة الدائم وسيكون محور نقاش لجنتنا العلمية الوزارية غدا".
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