لبنان يسجل 11 وفاة و1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في لبنان تسجيل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.





سجل لبنان 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، وفقل لوزارة الصحة.





ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 158104 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 1281 حالة.





من جانبه اتخذ وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قرارًا يقضى بحظر التجول بدءًا من الساعة العاشرة والنصف ليلا وحتى الخامسة صباحًا، وذلك ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



