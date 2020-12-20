طارق الخولي: بيان البرلمان الأوروبي هو تعد صارخ على الشئون الداخلية المصرية .. فيديو

قال النائب طارق الخولي ، إن بيان البرلمان الأوروبي هو تعدي صارخ على الشئون الداخلية المصرية لافتا إلى أن البرلمان الأوروبي به العديد من الأحزاب اليسارية المتطرفة .
وأضاف طارق الخولي خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن البرلمان الأوروبي يشكل ازعاج للحكومات الأوروبية بالكامل مؤكدا أن الحكومات الأوروبية تنتقد أداء البرلمان الأوروبي .
وأوضح طارق الخولي، أن أداء البرلمان الاوروبي يميل إلى التطرف الشديد وهذا يضر بالشركات الأوروبية وبناء الصداقات والخصومات يكون بناء علي المصالح المتبادلة .
وتابع طارق الخولي، أن البيان الأوروبي لن يؤثر في شيء عن علاقتنا بأروبا ولكننا غضبنا كثيرا بسبب هذا البيان لأن مثل هذه البيانات تشكل ضرر في العلاقات بين الشعبين.