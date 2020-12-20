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طارق الخولي: بيان البرلمان الأوروبي هو تعد صارخ على الشئون الداخلية المصرية .. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:04 م
طارق الخولي
طارق الخولي
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إبراهيم القادري
قال النائب طارق الخولي ، إن بيان البرلمان الأوروبي هو تعدي صارخ على الشئون الداخلية المصرية لافتا إلى أن البرلمان الأوروبي به العديد من الأحزاب اليسارية المتطرفة .

وأضاف طارق الخولي خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن البرلمان الأوروبي يشكل ازعاج للحكومات الأوروبية بالكامل مؤكدا أن الحكومات الأوروبية تنتقد أداء البرلمان الأوروبي .

وأوضح طارق الخولي، أن أداء البرلمان الاوروبي يميل إلى التطرف الشديد وهذا يضر بالشركات الأوروبية وبناء الصداقات والخصومات يكون بناء علي المصالح المتبادلة .

وتابع طارق الخولي، أن البيان الأوروبي لن يؤثر في شيء عن علاقتنا بأروبا ولكننا غضبنا كثيرا بسبب هذا البيان لأن مثل هذه البيانات تشكل ضرر في العلاقات بين الشعبين.
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