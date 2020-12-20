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أخبار البلد

إنفوجراف.. 15 إجراء اتخذتها التنمية المحلية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:59 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
اتخذت وزارة التنمية المحلية، عددا من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا في منذ الموجة الأولى وإلى الآن، حيث كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، لـ"صدى البلد"، عن أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، فيما يختص بطبيعة العمل داخل ديوان عام الوزارة والقطاعات والإدارات النوعية التابعة لها وفي المحافظات أصدر قرارًا..

- تخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بنسبة ٥٠٪.

- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمبانى الوزارة بالديوان العام والمبانى التابعة بصفة دورية.

- توفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل الجماعي المخصصة للموظفين . 

- فرض الغرامات على المخالفين .

- التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعى والعام بالتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن للتأكد من إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية. 

- التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا ومعاقبة المخالفين والتشديد في منع تقديم الشيشة  . 

- تطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع العاملين.

- عدم دخول المباني الحكومية الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الورش والتطهير للمباني الخدمية. 

- تخفيف التجمعات ومنع الكثافات وتناوب حضور العاملين في الهيئات والجهات الحكومية وفقًا لظروف وطبيعة العمل وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

- منح الموظف الذي يثبت أن لديه فيروس كورونا إجازة استثنائية 14 يوما ويتم مدها لحين إثبات تمام شفائه.

- منح إجازات استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة ومن يخضع لعلاج دائم ككيماوى أو مرضى القلب.

- منح المرأة الحامل والمرأة التى لديها أولاد دون سن 12 عاما وليس لديهم أشقاء أكبر سنا لرعايتهم، إجازات استثنائية مدفوعة الأجر.

- يجوز لرؤساء القطاعات والإدارات الاستعانة بالموظفين الحاصلين على إجازات استثنائية، عن طريق التواصل عن بعد إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك وفقا للحالة التى يحددها رئيس القطاع حتى لا يكون هناك تقصير في الخدمات المقدمة للمواطنين.

- المحافظين قامت بإصدار كتب دورية لتقسيم العمل 50%.

- تقسيم العمل إلى  فترتين الأولى العمل من 8 صباحا إلى 2 مساءً ومن 2 مساءً إلى 8 مساءً لخفيف الضغط على المكاتب ولعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

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