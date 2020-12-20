شاهد| وزير المالية: ليس لدينا خطة لزيادة الجمارك أو الضرائب

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن حقيقة زيادة رسوم الضرائب والجمارك خلال الفترة المقبلة.





وقال "معيط"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، إنه لا توجد لدينا خطة لزيادة في الجمارك أو الزيادة في الضرائب، مضيفا أنه نتيجة الاستقرار وبعض الأمور؛ نذهب في طريق حوكمتها بشكل كبير أو من خلال تفعيل بشكل سليم.





وأضاف وزير المالية، أن السياسة العامة للدولة الفترة المقبلة هى الاستقرار، ونعمل على تحفيز مستوى المعيشة من خلال عدة أمور في مقدمتها توافر السلع واستقرار الأسعار، والتضخم في مصر هبط إلى 5.7%.





وأكد وزير المالية، أن القائد لابد أن يكون لديه قرارات جريئة والنظرة الثاقبة، لافتا إلى أن مصر حباها المولى بالاثنين بقائد قوي وشعب يتحمل التابعات، وهذان الأمران مع بعض سبب قوي في تحمل أزمة فيروس كورونا المستجد.





وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، "لولا هذا الأمر مكناش تحملنا أزمة كورونا، وكنا نتأثر في كل حاجة، وأزمة في العملة ورغيف العيش والمواد الطبية والبترولية والاقتصاد كان هيقع تماما، والاقتصاد المصري قوي ولو كان هش مكنش هيحصل ما حدث وكنا هنضيع".