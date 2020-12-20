طبيب في لندن: التكهن بسلوك سلالة كورونا الجديدة حاليا صعب

قال الدكتور أحمد المشتت الطبيب في المستشفى الملكي في لندن، إنه من الصعب التكهن بسلوك السلالة الجديدة من فيروس كورونا حاليا، مشيرًا إلى أن الوضع يحتاج لبعض الوقت ودراسات مستمرة للمرضى الداخليين للمستشفيات في بريطانيا لمعرفة الكثير من السلالة.





وأضاف المشتت، في حديثه لقناة "الغد"، أن السلالة تنتقل بسرعة بسبب الكمية الفيروسية عند المصاب، ولهذا تنتقل السلالة سريعا، موضحا أنه لا يوجد دليل على أنها تسبب مرضا يفتك أو يستجيب للقاح.





وأشار الطبيب في المستشفى الملكي في لندن، إلى أن الانتشار السريع يضاعف من عدد المرضى، و أعداد الداخلين للمستشفى، لافتا إلى أن هناك 18 ألف مريض فى بريطانيا مع السلالة، وهو ما يثير القلق داخل بريطانيا، حيث كان فى بادئ الأمر مع فيروس كورونا 20 ألف مريض، مشددا على أن الحكومة في بريطانيا تسعى للحفاظ على المؤسسة الصحية حتى لا نعكس هذا عليها وتزايد أعداد الإصابات والوفيات.



