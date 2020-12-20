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لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع.. وزيرة التضامن: نستهدف إنتاج مليون طرف صناعي في 5 سنوات

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:32 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تستهدف إنتاج مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات، إضافة إلى طموحها لتعزيز الإنتاج المحلي وتزويدها بالكفاءات. 

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن خطة البرنامج ترغب فى الاتجاه إلى أسواق أخرى خاصة مع التعاون بين جهات عديدة وجمعيات أهلية ومستشفيات، وتوجيه الرئيس السيسي بالاستعانة بخبرات دولية فى هذا المشروع.

وتابعت "الرئيس السيسى مهتم بذوي الإعاقة، ومنذ عام 2014 يوجد منظور حقوقي واضح للفئات الأولى بالرعاية على رأسهم ذوو الإعاقة وتضمينهم فى الدستور وتمثيل مجلس النواب"، مؤكدة أنه توجد الآن خطة وطنية وموضوع أساسي منها توفير الأجهزة التعويضية لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع حتى يتفاعلوا.

واستكملت "توفير الأطراف الصناعية جزء أساسى من الخطة الوطنية لذوي الإعاقة، ونوفر أطرافا صناعية تراعى المعايير العالمية، كما أن موازنة الدولة والجمعيات الخيرية تسهم فى توفير الأطراف الصناعية"، مؤكدة أن الأطراف الصناعية متاحة لكافة الأعمار لكن الفئات الأولى الآن الأكثر فقرا واستخداما.

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