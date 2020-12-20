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فن

لحظة تكريم صلاح السعدني من المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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نبيل العدوي - محمد نحلة
شهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح تكريم الفنان الكبير صلاح السعدني خلال حفل افتتاحه بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتسلم تكريمه نجله الفنان أحمد صلاح السعدني.

وكرم المهرجان القومي للمسرح اسم الراحل نجيب سرور وتسلم التكريم ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح، وقرر القائمون على المهرجان إيداع هذه الجائزة في المركز القومي للمسرح بالتنسيق مع العائلة.

ويشارك في المهرجان 28 عرضا مسرحيا من مختلف القطاعات الإنتاجية ويستهدف المهرجان عرض نماذج مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام  لقطاع شئون الانتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح وقطاع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ودار الاوبرا المصرية بالإضافة إلى مشاركة المعهد العالي للفنون المسرحية والفرق المستقلة والحرة والمسرح الجامعي وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.

ويكرم المهرجان في الدورة التي انطلقت اليوم 20 ديسمبر وتستمر حتي 4 يناير 2021، 6 فنانين من فناني المسرح هم صلاح السعدني وسهير المرشدي والراحل محمود ياسين والراحل المنتصر بالله والمخرج عباس أحمد  والمخرج نجيب سرور.

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