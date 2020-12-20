محافظ كفر الشيخ يشيد ببرنامج المسئول الحكومي المحترف .. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ واللواء أشرف موافى السكرتير العام، انطلاق المرحلة الثانية من التدريب الخاص بالمبادرة القومية لبرنامج "المسؤول الحكومي المحترف" والذي تنفذه الأكاديمية الوطنية.





جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ومحمد مصطفي من فريق عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب"





وأشاد اللواء جمال نور الدين بالبرنامج ومدى حرص الدولة على تقديم تلك البرامج النوعية للموظفين في القطاع الحكومي، مؤكدًا ضرورة العمل على الخروج بمقترحات تطوير من كافة المشاركين بالبرنامج كلا في موقعه بنهاية البرنامج وأن هذا هو المرجو من هذا البرنامج، مشيرًا إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب صرح تدريبي انتزع العراقة في فترة وجيزة معبرا عن اعتزازه بخريجي الأكاديمية.





وأضاف محافظ كفر الشيخ ، يتم تدريب 100 متدربا من العاملين من ديوان محافظة كفر الشيخ ومن العاملين بعدد من المديريات الخدمية، مؤكدًا أن الهدف من أعمال التدريب رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة في فترة وجيزة، وهذا ما كلفنا به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد عمرو البشبيشي، نائب المحافظ أن وجود صرح عظيم مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب على أرض كفر الشيخ بما لها من قدرات بشرية وتنظيمية على أرض المحافظة هو أمر يستوجب استغلاله الاستغلال الأمثل وأن يتم تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج في ظل تنوع الخبرات المتواجدة في البرنامج.





وحرص اللواء أشرف موافى السكرتير العام على حث المشاركين بالبرنامج على اغتنام اهتمام الدولة ممثلة في القيادة السياسية وكذلك القيادة التنفيذية بالمحافظة على تقديم مثل تلك البرامج وأنه يتابع عن كثب مدى التطور في أداء المتدربين وان المحافظة حريصة على تمكين أبنائها بعد منحهم التدريب اللازم لمواكبة العصر.





وأكد كريم السماحي مدير إدارة التدريب الإداري بالمحافظة وجود بيت خبرة مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب على أرض المحافظة هي فرصة لإكتساب مزيد من الخبرات ليس فقط على جانب المحتوى التدريبي للبرنامج ولكن أيضا لإدارة التدريب بالمحافظة.





وأوضح السماحي، أن الجميع حريص على إنجاح البرنامج وتقديم كافة سبل الدعم للمتدربين لتحقيق الاستفادة المرجوة والوصول بالمردود الذي يرقى لتطلعات القيادة التنفيذية بالمحافظة، ويستمر التدريب على مدار 20 يومًا تدريبيًا بنظام اليوم التدريبي الكامل يتخلله ورش عمل وحلقات نقاش ومشروعات للمناقشة.