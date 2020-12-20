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فن

أخبار الفن.. حقيقة إصابة أنغام بـ كورونا.. سمية الخشاب ترقص بعد الحكم على أحمد سعد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.

كشف الفنان محمود حميدة تفاصيل زيجاته وعلاقة بناته بزوجته الثانية، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc.

انتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأنباء التي تفيد بعزل النجمة أنغام خوفًا من إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد، على خلفية إصابة محمد الشرنوبي بالفيروس، وهو زوج مديرة أعمالها.


شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها بمقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستجرام".

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر خاصية "ستوري" علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وتألقت ياسمين صبري بإطلالة خطفت القلوب، مرتدية فستانًا من القماش الحرير الناعم باللون الأحمر، كشف عن جمال أنوثتها، وتركت ياسمين صبري خصلات شعرها الأسود الحريري مُنسدلة بطريقة ناعمة أعلى الكتف دون أن تضع فيه الإكسسوارات.


شهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح تكريم الفنان الكبير صلاح السعدني خلال حفل افتتاحه بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتسلم تكريمه نجله الفنان أحمد صلاح السعدني.

أعرب المخرج محمد فاضل، عن فخره بتكريم الفنان محمد صبحي في احتفالية الـ 50 سنة التي احتفل فيها بكل من شاركوا فى مسيرته وصنعوا فيها نجاحًا من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد وممن شاركوه مسيرة نصف قرن.


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