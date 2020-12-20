من حق المبدع الاعتزاز بنفسه.. محمد فاضل يدافع عن تمثال محمد صبحي |خاص

أعرب المخرج محمد فاضل، عن فخره بتكريم الفنان محمد صبحي في احتفالية الـ 50 سنة التي احتفل فيها بكل من شاركوا فى مسيرته وصنعوا فيها نجاحًا من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد وممن شاركوه مسيرة نصف قرن.
وقال محمد فاضل، في تصريحات لـ "صدى البلد"، لا أجد ضررا في ما قدمه محمد صبحي على مسرحه الخاص، ومن دون الحصول على أي أموال سواء عن طريق بيع تذاكر للحفل، أو حتى إقامة الاحتفال على مسرح خاص بالدولة.
وعن تكريم محمد صبحي للمبدعين بتمثال على شكل رأسه، قال "من حق أي فنان أن يعتز بنفسه، خاصةً إن كان فى قيمة محمد صبحي، لما له من رصيد كبير على مدار نصف قرن".
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وتابع: أعتقد أن أكثر ما يؤرق الذين هاجموا صبحى هو اعتزازه الدائم وإشارته إلى قيمة فترة الستينيات وما قدمته للثقافة الفنون في مصر، والإشارة بشكل مستمر إلى الوزير الرائد الدكتور ثروت عكاشة.
وأشاد محمد فاضل، بالجهود الكبيرة التي قام بها صبحي منذ تحمسه لمشروع العشوائيات وحتى إعلانه خلال الاحتفالية عن إقامة أكاديمية فنون بمدينة سنبل، والتعاون لتدشين شركة إنتاج خاصة مع بعض الجهات لكي يكسر حالة الجمود، ويوفر فرص عمل للفنانين سواء خلف أو أمام الكاميرات.
وفي سابقة هي الأولي من نوعها كرم النجم محمد صبحي أكثر من 120 مبدعًا من مبدعين مصر من الذين شاركوه مسيرته في المسرح والسينما والتليفزيون وعدد من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد الذي ساهموا في إبداعه علي مدار نصف قرن كما تشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للفنان محمد صبحى.
وكان على رأس المكرمين 4 وزراء ثقافة هم الدكتور ثروت عكاشة والأديب يوسف السباعي والدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة ثقافة مصر حاليا ، كما تم تكريم اسم الشيخ صالح كامل والدكتور حسن راتب والمهندس أسامة الشيخ والمخرج محمد فاضل والفنانة القديرة سميحة أيوب.
وشملت قائمة المكرمين : هناء الشوربجي وشريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز ولبلبة وسماح أنور والهام شاهين وسعاد نصر وشويكار، فردوس عبد الحميد وحنان سليمان وسوسن بدر ووفاء عامر ومها أبو عوف وزينب وهبي وندا موسي وريم أحمد وهدي هاني ودنيا عبد العزيز ووفاء صادق وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وميرنا زكري وندي ماهر وعزة لبيب فنانات أخريات.
ومن النجوم : جميل راتب وشوقي طنطاوي ،وسامي فهمي وصلاح عبدالله وأيمن عزب وسعد أردش وممدوح وافي وأحمد وفيق والمنتصر بالله وصلاح رشوان ومجدي وهبة وعبد الرحيم حسن و حازم القاضي ، وفادي خفاجة وهدي هاني وسامح صفوت الشجيع وهاني رمزي وعماد رشاد وأركان فؤاد ، كما كرم أيضا حسن صالح وجمال صبحي ومحمود العقبي وسيد حسن وإبراهيم سراج وطلعت وديع وسيد عبدالعزيز وكل أعضاء فرقة الفنان النجم محمد صبحي خلف الكواليس من فنيين وتقنيين.
وكرم كل الكتاب الكبار والشعراء والملحنين والمنتجين الذين شاركوا النجم محمد صبحي مسيرته وعلى رأسهم اسم الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي واسم الراحل مهدي يوسف والكاتب أحمد عوض والكاتب محمد الغيطي والكاتب محمد بغدادي والمنتج محمد فوزي والمنتج صلاح يسري والموسيقار محمد علي سليمان والكاتب أيمن فتيحة والكاتب مصطفى شهيب والكاتب محمد الغيطي والشاعر عبدالله حسن والموسيقار هشام خرما والملحن شريف حمدان آخرين وكرم أيضا كل أعضاء فرقة الفنان محمد صبحي.