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رياضة

ريال مدريد يهزم إيبار 3-1 في الليجا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز ريال مدريد على نظيره إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح كريم بنزيما التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة السادسة بعدما تلقى تمريرة رائعة من رودريجو، قبل أن يضاعف الكرواتي لوكا مودريتش من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وقلص إيبار الفارق في الدقيقة 28 عن طريق كيكي بتسديدة رائعة من منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم اللوس بلانكوس بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو ريال مدريد زيادة الفارق، واستطاعوا تسجيل الهدف الثالث عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة 92.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 29 في المركز الثاني، وتوقف رصيد إيبار عند النقطة 15 في المركز الرابع عشر.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إيبار، في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جويس - لوكاس فاسكيز - كريم بنزيما
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