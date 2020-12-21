كلب ضال يتسلل للجنة امتحانات ويلاحق معلمة أثناء إشرافها على الطلاب.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة للحظة تسلل كلب ضال إلى لجنة امتحانات بإحدى الجامعات الصينية، قبل أن يبدأ في ملاحقة المشرفة على مراقبة الامتحانات داخل اللجنة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في مواصلة أداء مهمتها، وفي الوقت ذاته حاول بقية الطلاب تجاهله قدر المستطاع.





وأفادت تقارير وسائل إعلام تداولت هذه اللقطات بأن الكلب الذي تسلل إلى هناك هو جرو ضال يعيش في الحرم الجامعي بمنطقة "شينجيانغ" الواقعة في غرب الصين، وقد شوهد وهو يتتبع مشرفة الامتحانات محاولًا قضم حذائها.









وقالت محاضرة جامعية أخرى كانت متواجدة بلجنة الامتحانات آنذاك في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه على الرغم من التسلل المفاجئ للجرو الضال إلى داخل القاعة، إلا أنه لم يكن بمثابة مصدر إزعاج أو استياء سواء للطلاب أو العاملين؛ وتابعت موضحة أن إحدى زملائها قررت تولي رعايته.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الفيديو قد صُور في جامعة "شينجيانغ" نهاية الأسبوع الماضي أثناء أداء مجموعة من الطلاب الجامعيين أحد الاختبارات.









واضافت الصحيفة أن عددًا من الطلاب كانوا قد أحضروا اثنين من الجراء الضالة إلى داخل أحد مباني الجامعة لحمايتهما من البرودة القارسة في الخارج، وترك الطلاب الكلبين داخل قاعة خالية بالقرب من تلك التي كانوا يؤدون فيها امتحانهم، لكنهم فوجئوا أثناء التركيز في الاختبار بتسللهما إلى اللجنة، واقترب أحدهما من المشرفة على الاختبار وبدأ يداعبها مرارًا وتكرارًا، متسببًا في تشتيت انتباهها عن الطلاب، وعندما حاولت الابتعاد عنه واصل اللحاق بها.



