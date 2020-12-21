كوريا الجنوبية تكسر حاجز الـ50 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 926 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 50 ألفا و591 حالة.





وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية سجل اليوم الإثنين أقل من ألف إصابة للمرة الأولى في 6 أيام، ويرجع ذلك أساسًا إلى إجراء عدد قليل من الاختبارات التشخيصية لكوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كثفت السلطات الصحية جهودها لاحتواء الانتشار الأسرع للفيروس.





وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد عتبة الـ50 ألف إصابة الأمر الذي 11 يوما فقط فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية الـ40 ألف إصابة في 10 ديسمبر.





وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من بين الـ926 حالة جديدة، كان هنالك 892 إصابة محلية و34 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 12 إصابة وافدة من الولايات المتحد، تليها روسيا بـ 9 إصابات وألمانيا بـ 4 إصابات.





وسجلت كوريا الجنوبية 24 وفاة إضافية، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 698.





ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 274 شخصًا حتى منتصف الليل، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 35 ألفا و155 شخصا، بزيادة 433 حالة تعاف عن اليوم الذي سبقه.





وأدى الارتفاع الحاد في الإصابات بالفيروس إلى مخاوف بشأن نقص أسرة المستشفيات وارتفاع عدد الوفيات، وأصدرت السلطات الصحية أمرًا نادرًا للمستشفيات الخاصة يوم الجمعة لتأمين المزيد من أسرة العناية المركزة لمرضى كوفيد-19.





ومع وصول عدد الإصابات الجديدة في يوم واحد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأسبوع الماضي، كانت السلطات الصحية تدرس ما إذا كانت سترفع إرشادات التباعد الاجتماعي في البلاد إلى المستوى 3، وهو الأعلى في مخططها المكون من خمسة مستويات.



