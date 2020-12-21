تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

تعتبر شركة هيونداي من اعرق شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية والعالم وفى مصر ، حيث تحقق نسب مبيعات كبيرة لطرازاتها المختلفة ، ولكن هناك طرازا يعشقه المصريين وحقق نسب مبيعات في السوق المحلية كبير جدا وهو طراز النترا .





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وتنتمي هيونداي النترا لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليعطي قوة قدرها 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن متر، بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.





تعتمد هيونداي النترا على منظومة الجر الأمامي، التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، في غضون 11.3 ثانية.





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اما عن أسعار السيارة هيونداي النترا 2020/2021 في السوق المحلية المصرية ، فتأتى كالتالي .





هيونداي إلنترا اتش دي





- اتوماتيك / GL / TINTED GLASS 202 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 232,900 جنيه

- اتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 234,900 جنيه

- اتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 239,900 جنيه

- اتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 241,900 جنيه

- اتوماتيك / GL/ SR / TINTED GLASS / ALLOY WHEEL 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 245,900 جنيه

- اتوماتيك / GL/ SR / TINTED GLASS / ALLOY WHEEL 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 247,900 جنيه

- اتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 252,900 جنيه

- اتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 254,900 جنيه

- اتوماتيك / GL /HIGHLINE 15 TINTED GLASS 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 256,900 جنيه

- اتوماتيك / GL / HIGHLINE / TINTED GLASS 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 260,900 جنيه

- اتوماتيك / GL / HIGHLINE / TINTED GLASS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 262,900 جنيه





هيونداي إلنترا اى دى





- اتوماتيك / GL / AD 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 289,900 جنيه

- اتوماتيك / GL / SR / AD 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 299,900 جنيه

- اتوماتيك / GL / DAB / ABS 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 321,900 جنيه

- اتوماتيك / GL / H/L 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 334,900 جنيه

- اتوماتيك / GLS / EXCLUSIVE 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 354,900 جنيه

- اتوماتيك / GLS FULLY LOADED AD 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 372,900 جنيه

- اتوماتيك / GLS / LIMITED 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 422,900 جنيه





هيونداي إلنترا سى ان 7





- اتوماتيك / SMART 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 317,000 جنيه

- اتوماتيك / SMART SAFETY 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 327,000 جنيه

- اتوماتيك / SMART FUN 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 337,000 جنيه

- اتوماتيك / SMART PLUS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 363,000 جنيه

- اتوماتيك / MODERN 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 388,000 جنيه

- اتوماتيك / ADVANCED 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 426,000 جنيه

- اتوماتيك / ADVANCED / WHITE PACK 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 431,000 جنيه

- اتوماتيك / PREMIUM 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 486,000 جنيه