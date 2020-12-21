ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

من يخاف ممن؟.. أمريكا قلقة من رد إيراني في ذكرى سليماني الأولى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:32 ص
قاسم سليماني .. مخاوف
قاسم سليماني .. مخاوف في الذكرى الأولى
Advertisements
محمد علي
اغتالت الولايات المتحدة الأمريكية قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل سنة تقريبًا في عملية سببت صدمة في طهران وبين حلفائها، عملت على رفع حالة التوتر بين البلدين إلى مستويات خطرة، ورغم قوة الولايات المتحدة الظاهرة إلا إنها تتخوف من تجدد الرد الإيراني في الذكرى الأولى للإغتيال، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



ويظهر تخوف الولايات المتحدة في إن مصالحها ومواقع تمركزها في منطقة الشرق الأوسط، في متناول الأسلحة الإيرانية، خاصة في العراق، الملاصقة لها.

وشنت إيران سلسلة هجمات صاروخية على قواعد ومواقع تتواجد بها القوات الأمريكية في العراق في شهر يناير الماضي، في ردٍ منها على الاغتيال الأمريكي، لأبرز قادتها، حيث تعتبر طهران، سليماني رمزًا من رموزها، كونه كان الذراع العسكرية اليمنى للمرشد على خامنئي.

وتتخوف أمريكا من عمل إيراني متهور في الذكرى الأولى للاغتيال، حيث قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي، إن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لاغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وأضاف في حديثه للصحفيين: "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا وأصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، والرد إن اقتضى الأمر".

وتابع: "أرى أننا في وضع جيد جدا وأننا سنكون مستعدين مهما قرر الإيرانيون وحلفاؤهم أن يفعلوا".

وأشار ماكينزي إلى أنه زار بغداد حيث التقى قائد قوات التحالف الدولي الجنرال بول كالفيرت، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله.

كما أعلن أنه زار أيضا سوريا للقاء القوات الأمريكية في مطار التنف السوري المحتل في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق.


ويقول محللون إنهم يستبعدون اقدام إيران على عملٍ عسكري ضد المصالح الأمريكية في المنطقة، وإذا قاموا بمعادوة الرد، فسيكون في نطاقٍ محدود، حيث لاترغب إيران في التصعيد وإدارة أمريكية جديدة على الأبواب، ستتواجد في البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020

بحضور زوار مصريين وأجانب.. شاهد تعامد الشمس على معبد الكرنك