شاهد.. عبد اللطيف المر: السلالة الثانية من كورونا مجرد تحور بسيط للفيروس

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، بطب الزقازيق، إنه وحتى الآن لم يتم اكتشاف التفاصيل العلمية الدقيقة، الخاصة، بالسلالة الثانية لفيروس كورونا، موضحا أنه غير قادر على تفسير سبب عدم إفصاح كبير المستشارين في بريطانيا عن ظهور السلالة الثانية من كورونا، على الرغم من إفصاحه أنها بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي.





ولفت عبد اللطيف المر، خلال مكالمة هاتفية لـ "إكسترا نيوز"، إلى أن السلالة الثانية من فيروس كورونا، غير متوقع حتى الآن نتائجها بالعالم، موضحا أن ما يخص السلالة الثانية، شيء علمي بحت، ولا يجب أن يخرج للإعلام، لأنه مدمر اقتصاديا.





وأشار إلى أنه من الضروري تتابع الأبحاث، لمعرفة الفارق بين سلالات كورونا، وخطرها على المجتمع، وإمكانية القضاء عليها، من خلال اللقاح الحالي.





وأكد أنه يتوقع أن تكون السلالة الجديدة، من فيروس كورونا، ما هي إلا تحور بسيط، في الفيروس، غير ضار؛ نظرا لظهورها منذ أكثر من شهرين، دون خسائر كبرى.



