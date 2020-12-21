ضبط 25 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية في دير مواس بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع ادارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة داخل كل القطاعات الخدمية، والتأكد من جودة المعروضات على المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية بالمرور على المخابز البلدية والاسواق، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال رصد المخالفات والتحفظ على المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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