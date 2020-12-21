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محافظات

ضبط 25 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية في دير مواس بالمنيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:05 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أيمن رياض

تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع ادارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة داخل كل القطاعات الخدمية، والتأكد من جودة المعروضات على المواطنين.


يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية بالمرور على المخابز البلدية والاسواق، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال رصد المخالفات والتحفظ على المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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من جانبها، لفتت المهندسة نبيلة على رئيس المركز، إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 25 مخالفة تموينية للمخابز البلدية منها 13 مخالفة لخبز ناقص الوزن، 3 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات لعدم وجود ميزان، مخالفتين لتصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم، مخالفتين لعدم الإعلان عن الأسعار، مخالفتين لعدم نظافة أدوات العجن والإنتاج.


وفي سياق آخر، تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء أعمال المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بقرية الهمة بمركز مطاي، بحضور خالد عبدالرؤوف رئيس المركز، دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.


وأعلن محافظ المنيا، أن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفذها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، تستهدف 19 قرية على مستوى مراكز المحافظة، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.


وتابع المحافظ خلال جولته بالقرية أعمال تدعيم وإحلال شبكة المياه ودق بئرين للمياه، وذلك استجابة لشكاوى الأهالي، لمواجهة مشكلة ضعف المياه في القرية، بتكلفة 3 ملايين و819 الف جنيه، وتنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي.


كما تفقد المدرسة الابتدائية بالقرية وكذلك فصلين للتعليم المجتمعي، لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم وكذلك الأرض المخصصة لإنشاء مركز للشباب والوحدة الصحية بالقرية.


وخلال جولته بمركز مطاي، تفقد المحافظ أيضا محطة المياه المرشحة بقرية ابجاج الحطب والتي تخدم القرى الواقعة حول بحر يوسف، كما تابع المحافظ أعمال تمهيد ورصف طريق "الدائري – الهمة" بطول كيلو و750 مترا، ضمن خطة الرصف لربط دائري مطاي بمدخل كوم مطاي.

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