نشرة الفن.. رامي صبري يعلن إلغاء حفلاته بسبب كوفيد 19.. ووفاة والد الفنانة سمر مرسي متأثرا بإصابته بكورونا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:
بعد وفاة الدكتور رضا غالب.. حالة من الحزن في معهد فنون مسرحية
سادت حالة من الصدمة والحزن على الطلبة والأساتذة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بعد وفاة دكتور رضا غالب، وهو أستاذ بقسم الدراما والنقد بالمعهد.
أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور، أنها اعتذرت عن مسلسل "الزيبق" وليس لديها أي معلومات عن مصيره.
نشرت الفنانة هيدى كرم صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
قرر النجم رامي صبري إلغاء حفلاته فى رأس السنة، بعد قرار وزارة السياحة إلغاء كل احتفالات الكريسماس ورأس السنة بسبب انتشار فيروس كورونا.
أعلنت الفنانة سمر مرسى عن وفاة والدها اليوم بفيروس كورونا.
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها.
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
بفستان أحمر.. هاندا أرتشيل تتألق في أحدث ظهور لها
شاركت هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صور جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
شاركت هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صور جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.