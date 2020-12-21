نشرة الفن.. رامي صبري يعلن إلغاء حفلاته بسبب كوفيد 19.. ووفاة والد الفنانة سمر مرسي متأثرا بإصابته بكورونا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:





سادت حالة من الصدمة والحزن على الطلبة والأساتذة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بعد وفاة دكتور رضا غالب، وهو أستاذ بقسم الدراما والنقد بالمعهد.





أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور، أنها اعتذرت عن مسلسل "الزيبق" وليس لديها أي معلومات عن مصيره.





نشرت الفنانة هيدى كرم صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



