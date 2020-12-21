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أخبار العالم

خبر سار في السعودية.. موعد وصول لقاحين جديدين لعلاج كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:52 م
السعودية ستطعم كل
السعودية ستطعم كل سكانها
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محمد علي

وفق ما أوردت شبكة بلومبيرج الأمريكية، فقد ذكرت السلطات السعودية ممثلة في وزارة الصحة السعودية، أنه من المتوقع أن تحصل المملكة على لقاحي كورونا الروسي والصيني، في 2021، إضافة إلى لقاحات كورونا الأخرى، كلقاح فايزر وبيونتيك.

وخلال مقابلة مع بلومبيرج، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله عسيري، اليوم الاثنين :إن "المملكة تجري محادثات مع روسيا والصين للحصول على لقاحات لفيروس كوفيد-19، بعد أن تبنت المملكة برنامجا لاستيراد لقاح فايزر-بيونتيك".

أضاف عسيري أن "المحادثات مستمرة ويجري تبادل البيانات، لكن المملكة لم تتوصل بعد إلى قرار، ولا نتوقع وصول لقاحات أخرى إلى المملكة ربما حتى الربع الأول من عام 2021".

وتابع عسيري "أن المملكة تلقت ثلاث شحنات من لقاحات "فايزر"، وتتوقع الحصول على شحنات إضافية قبل نهاية العام، علما بأن السعودية تهدف إلى تطعيم جميع سكانها مجانا بمن فيهم الوافدين".

 

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