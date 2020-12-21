خاص| بعد خسارة البورصة 26 مليار جنيه .. خبير: التوقعات في ظل جائحة كورونا "متشائمة"

وأوضح أن ملف البورصة يحتاج جزءا كبيرا من الثقافة الوعى، مؤكدا أن التوقعات للبورصة فى الفترة القادمة وفى ظل جائحة كورونا متشائمة.

و تراجعت كافة مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء قطاع الخدمات التعليمية الذي صعد هامشيًا بنسبة 0.05%، فيما تراجع 15 قطاعًا على رأسها قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 7.29%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.14%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 7.05%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.85%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.49%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 6.26%.









كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 5.98%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.81%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.47%، ثم قطاع التجارة والموزعين بنسبة 4.87%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.36%، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات نسبة 4.32%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.99%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.62%.





وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى نحو 26.6 مليار جنيه، ليغلق عند 627.212 مليار جنيه.



