بعد إصابتهما بـ كورونا.. أمير طعيمة يتمنى الشفاء لـ عمرو مصطفى ومحمد الشرنوبي

نشر الشاعر أمير طعيمة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يتمنى فيه شفاء كل من عمرو مصطفى ومحمد الشرنوبي بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال أمير: ""تمنياتي بالشفاء العاجل لأصدقائي عمرو مصطفى ومحمد الشرنوبي، وتاني: ما توقفوش حياتكم بس خدوا بالكم وبلاش تجمعات يمكن تفاديها، ربنا يشفي الجميع ويحفظنا ويحفظكم".



