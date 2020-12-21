بعد إصابتهما بـ كورونا.. أمير طعيمة يتمنى الشفاء لـ عمرو مصطفى ومحمد الشرنوبي

نشر الشاعر أمير طعيمة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يتمنى فيه شفاء كل من عمرو مصطفى ومحمد الشرنوبي بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.
وقال أمير: ""تمنياتي بالشفاء العاجل لأصدقائي عمرو مصطفى ومحمد الشرنوبي، وتاني: ما توقفوش حياتكم بس خدوا بالكم وبلاش تجمعات يمكن تفاديها، ربنا يشفي الجميع ويحفظنا ويحفظكم".
وكان المطرب محمد الشرنوبي أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال محمد الشرنوبي: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".
نشر الملحن خالد تاج الدين تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أعلن فيه عن إصابة الملحن والمطرب عمرو مصطفى بـ فيروس كورونا المستجد.
وقال خالد: "أخويا وحبيبي الفنان عمرو مصطفى إيجابي كورونا.. ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة إن شاء الله".