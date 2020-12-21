الصحة العالمية تحسم الجدل: لا دليل على زيادة شراسة كورونا بسبب السلالة الجديدة .. فيديو

أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا يوجد دليل على زيادة شراسة كورونا بسبب السلالة الجديدة.









وفي هذا الصدد قالت الدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية، إنه من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب التجمعات وعدم المكوث في أماكن مغلقة وارتداء الكمامة خارج المنزل .









وأضافت الرباط، أنه تمت إجازة عدد من اللقاحات بشكل طارئ لاستخدامها لمواجهة جائحة كورونا









وتابعت: منظمة الصحة العالمية استطاعت توقيع اتفاقيات مع دول كثيرة من اجل توفير 2 بليون جرعة من لقاحات كورونا الأمنة والفعالة والتي حصلت على كل الموافقات الخاصة، وتبدأ الصحة العالمية في توزيع اللقاحات في أول يناير المقبل على الدول التي تكون في حاجة إلى لقاح كورونا لمواجهة الفيروس.



